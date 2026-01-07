Episodul a fost relatat de sindicatul polițiștilor de la Europol, care a prezentat intervenția drept una cu risc major pentru siguranța publică.

Potrivit sursei citate, bărbatul se afla internat „în baza unei sentințe penale” și a profitat de un moment de neatenție pentru a se urca la volanul ambulanței aflate în curtea spitalului. Fuga lui a pus imediat în alertă autoritățile.

„Colegii noștri din cadrul IPJ Caraș-Severin – Secția 6 Poliție Rurală Bozovici au intervenit într-o situație deosebit de gravă, cu risc major pentru siguranța publică și pentru viața lor, eliminând un pericol major prin acțiune rapidă și determinare”, a transmis Europol.

Patrula formată din agent Ion Borchescu și agent Ionuț Trocan a reușit să localizeze rapid vehiculul furat într-o parcare publică din Bozovici. La intervenție a participat și polițistul George Boran, aflat în timpul liber, dar care „animat de un profund simț al datoriei” a sărit în ajutorul colegilor.

Individul, „cunoscut cu afecțiuni psihice”, s-a baricadat în autovehicul și a încercat să fugă din nou, însă polițiștii au acționat prompt și l-au imobilizat înainte ca situația să escaladeze, a precizat sursa citată.