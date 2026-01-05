Interpretul de muzică populară Aurică Totolici a primit o condamnare de 17 ani și 6 luni de închisoare, în urma unei decizii pronunțate luni de Judecătoria Galați. Artistul, care a activat timp de peste două decenii în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” și al Ansamblului „Doina Covurluiului”, a fost găsit vinovat pentru o serie de fapte deosebit de grave, printre care viol asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului și corupere sexuală. Deși sentința nu este definitivă, magistrații au decis menținerea măsurii arestului preventiv, în care acesta se află încă din vara anului 2024.

Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Investigațiile, care inițial vizau doi elevi ai interpretului, s-au extins ulterior la o a treia victimă. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit probe video incriminatoare, care atestau faptul că victimele erau obligate să întrețină acte sexuale în timp ce erau filmate de către cel care le era profesor. Pe lângă anii de detenție, instanța i-a interzis lui Totolici mai multe drepturi civile și l-a obligat la plata unor daune morale și materiale către părțile vătămate.

Ca urmare a gravității faptelor, judecătorii au dispus măsuri suplimentare de monitorizare și identificare. Aurică Totolici va fi înregistrat oficial în Registrul Național al Agresorilor Sexuali, iar profilul său genetic va fi introdus în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, după recoltarea probelor biologice necesare. Această decizie marchează un final de carieră sumbru pentru artistul care ieșise la pensie în urmă cu doi ani, transformând statutul său de mentor cultural într-un caz penal de referință pentru justiția din Galați.