Taxele și impostele care au fost mărite în ultima perioadă, dublate sau chiar triplate, vor fi atacate la cele mai importante instanțe din întreaga țară, într-un demers fără precedent inițiat de către Opoziție. Aacțiunea a fost gândită chiar de către membrii Partidului AUR, condus de George Simeon, o acțiune care ar putea zgodui din temelii actualului Executiv, în special funcția pe care o ocupă Ilie Bolojan.

Vorbim despre mai multe acțiuni în instanță pentru cele mai importante instanțe din întreaga țară - mai multe contestații asupra majorărilor de taxe și imposte din ultima perioadă, ca fiind neconstituționale.

Conform surselelor Realitatea PLUS, să pregătesc documentele ca mai apoi, săptămânile viitoare să vedem deja primele termene în instanță fixate în acest sens, având în vedere că reprezentanții Opoziției spun că acest lucru este neconstituțional. Mai mult, reprezentanții AUR susțin că noile norme ridică probleme serioase de constituționalitate și încalcă legislația europeană.