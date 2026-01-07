„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, scrie președintele pe Facebook.

Șeful statului a participat marți la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai "Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de președintele Franței, Emmanuel Macron, și trebuia să revină în țară la finalul zilei.



"Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 - 4 noaptea și nu ar fi fost bine, iar acum e o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curățată pista, așteptăm până se curăță pista", a explicat președintele miercuri dimineața.

Nicușor Dan este singurul șef de stat blocat în Paris, toți liderii europeni au părăsit Franța încă de aseară. Președintele cere acum un avion al instituției



Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis încă de marți seara o atenționare de călătorie pentru Franța, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente și polei.



Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, sunt afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei și vestul regiunii Champagne-Ardennes.



"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 și 14:00 pe Aeroportul Charles de Gaulle și 25% din zborurile programate între orele 6:00 și 14:00 pe Aeroportul Orly", preciza MAE.