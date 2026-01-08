Tânărul slujitor al Bisericii a decedat la Spitalul de Urgență din Craiova, vestea tragică fiind primită cu profundă durere atât de familie, cât și de credincioșii pe care i-a păstorit.

Un copil de trei ani a rămas orfan de tată

Părintele Mîndruță era căsătorit și tatăl unui copil de doar trei ani. Potrivit celor apropiați, acesta suferea de afecțiuni pulmonare, iar lupta cu boala i-a fost, din păcate, pierdută. Tragedia a fost cu atât mai mare cu cât decesul său a survenit la numai o zi după moartea bunicului matern, adâncind suferința familiei.

Originar din localitatea Totea, comuna Licurici, județul Gorj, părintele Constantin Nicolae Mîndruță slujea ca preot paroh în satul Soceni, județul Dolj. Era cunoscut ca un preot devotat, apropiat de oameni și profund implicat în viața comunității. De altfel, legătura sa cu Soceni era una profundă, soția sa fiind fiică de preot din aceeași localitate.

Vestea morții sale, primită pe 2 ianuarie 2026, a cutremurat atât comunitatea din Soceni, cât și pe cea din Licurici. Mai mulți preoți s-au mobilizat imediat pentru a sprijini familia îndurerată și pentru a pregăti cele rânduite pentru slujba de înmormântare.

Trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus la biserica din parohia Giurcu, iar înmormântarea a avut loc joi, 8 ianuarie 2026. Slujba a fost oficiată de un sobor impresionant de 15 preoți, ca semn de respect față de cel plecat prea devreme la Domnul. Înhumarea a avut loc în curtea bisericii „Sfântul Nicolae” din Giurcu, monument istoric ridicat în anul 1614.

Moartea părintelui Constantin Nicolae Mîndruță lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și iubit. Comunitățile pe care le-a slujit își amintesc de el ca de un preot tânăr, blând și dedicat, iar familia sa rămâne în urmă cu o durere greu de cuprins în cuvinte.