Horia Grădinaru, un iubit duhovnic român se plimba prin centrul orașului Montefiascone, aflat la 120 de kilometri de Roma, în momentul în care a fost spulberat de o mașină. Impactul a fost unul foarte puternic încât autoturismul a ricoșat în alte două vehicule parcate alături și s-a oprit de abia la 50 de metri distanță.

Echipajele de salvatori au ajuns imediat la fața locului. Preotul român a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viața. Acesta a murit în spital, după trei zile de agonie.

Preotul iubit de comunitate avea patru copii, trei băieți și o fată. Diaspora românească din Italia se află în stare de șoc, iar oamenii au venit la faţa locului cu flori şi lumânări pentru a aduce un omagiu.

"Astăzi dimineață a plecat să săvârșească în ceruri Sfânta Liturghie, părintele Horia Grădinaru, fratele nostru întru slujire" a declarat unul fiii duhovnicești ai preotului.