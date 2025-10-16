Preot iubit de români, spulberat de mașină în Italia. Patru prunci au rămas orfani din cauza unui șofer inconștient

O tragedie cumplită a avut loc în Italia! Un preot conațional a murit într-un accident rutier teribil. Acesta avea patru copii care acum au rămas fără tată. Comunitatea românească din Italia e în stare de șoc. 

Horia Grădinaru, un iubit duhovnic român se plimba prin centrul orașului Montefiascone, aflat la 120 de kilometri de Roma, în momentul în care a fost spulberat de o mașină. Impactul a fost unul foarte puternic încât autoturismul a ricoșat în alte două vehicule parcate alături și s-a oprit de abia la 50 de metri distanță. 

Echipajele de salvatori au ajuns imediat la fața locului. Preotul român a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viața. Acesta a murit în spital, după trei zile de agonie.

Preotul iubit de comunitate avea patru copii, trei băieți și o fată. Diaspora românească din Italia se află în stare de șoc, iar oamenii au venit la faţa locului cu flori şi lumânări pentru a aduce un omagiu. 

"Astăzi dimineață a plecat să săvârșească în ceruri Sfânta Liturghie, părintele Horia Grădinaru, fratele nostru întru slujire" a declarat unul fiii duhovnicești ai preotului. 