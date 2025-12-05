De asemenea, spun autoritățile, aceasta nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

Și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a venit zilele acestea cu un mesaj dur. Acesta a avertizat că introducerea apei contaminate într-o rețea de alimentarea ar putea reprezenta "un Incident de sănătate publică și epidemiologic fără precedent".

În tot acest timp, ministrul Mediului nu face nimic. Buzoianu spunea joi seara că nu își va da demisa. În schimb, rezista de la Mediu a amenințat cu demisii cu privire la situația de acolo.