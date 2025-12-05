Conform raportului „Pensions at a Glance 2025” al OECD, îmbătrânirea accelerată a populației reprezintă o „provocare structurală majoră” pentru statele membre, inclusiv România. Această tendință va duce la o presiune descendentă asupra veniturilor, în timp ce cheltuielile legate de îmbătrânirea populației vor crește. Raportul estimează că, la nivelul OECD, numărul persoanelor de peste 65 de ani la 100 de persoane în vârstă de muncă va crește de la 33 (în 2025) la 52 până în 2050.

Situația critică din România

Situația din România este deosebit de fragilă, cu un raport mediu de 8 pensionari la 10 angajați. Articolul subliniază că, în aproape jumătate dintre județele țării, în special în sud și est, numărul pensionarilor depășește numărul angajaților. Există însă variații geografice semnificative; de exemplu, în București și Ilfov, 10 angajați susțin doar 4 pensionari. Pe fondul unui declin estimat al populației active de 13% în următoarele decenii și al costului semnificativ al pensiilor medii, sistemul românesc de pensii riscă să întâmpine dificultăți majore dacă nu se iau măsuri de adaptare.

Soluțiile recomandate de OECD

Pentru a răspunde acestor provocări, raportul OECD prevede că multe state, inclusiv România, sunt obligate să crească vârsta efectivă de pensionare și să încurajeze munca la vârste avansate. Organizația consideră că această schimbare este „esențială pentru sustenabilitatea sistemului de pensii”.

OECD recomandă României adoptarea unor măsuri de adaptare, precum, majorarea vârstei de pensionare, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani). De asemenea, Organizația cere ajustări fiscale și politici menite să stimuleze economisirea privată pentru pensie. Totodată, România trebuie să flexibilizeze vârsta de pensionare și creșterea productivității.

Raportul avertizează că, dacă dezechilibrul dintre pensionari și angajați continuă, presiunea asupra finanțelor publice va crește semnificativ, reducând resursele disponibile pentru investiții și dezvoltare și putând afecta stabilitatea economică pe termen lung.