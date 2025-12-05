Clinica stomatologică unde micuța Sara a murit vine cu noi clarificări privind tragedia care a avut loc aproape acum 3 săptămâni.

Reprezentanții unității medicale susțin că nu a fost vorba despre o anestezie generală ci o sedare profundă. Medicii clinicii spun că este o diferență majoră între cele două proceduri. Totodată, cei de la clinică susțin că procedura a fost efectuată de către un medic specialist în anestezie și terapie intensivă pediatrică.

Clinica mai precizează că, niciun document medical prezentat de către părinți la momentul internării copilului nu prezenta vreo complicație medicală. Reprezentanții clinicii spun că nici sigla nu mai este prezentă pe clădire și susțin că nu se încearcă mușamalizarea și spun că imaginile sunt deja la autorități.

Părinții Sarei au trimis un memoriu detaliat procurorilor

Părinții copilei, Andrei și Roxana Vișoiu, au transmis procurorilor un memoriu detaliat în care descriu circumstanțele medicale, administrative și legale care au precedat tragedia.

Acuzații grave în memoriul părinților

Documentul cuprinde solicitări clare adresate autorităților: stabilirea responsabilităților individuale și instituționale, valorificarea integrală a raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, obținerea unei reparații morale și materiale pentru trauma suferită și aplicarea urgentă a unor măsuri concrete care să prevină repetarea unor situații similare pe viitor.

În memoriu, părinții acuză clinica de inducere în eroare cu privire la locația și autorizarea sediului. Ei arată că documentele clinicii, site-ul web și comunicările cu pacienții foloseau în mod constant adresa sediului vechi de pe strada Olteni, care era autorizat. În realitate, intervențiile medicale aveau loc în sediul nou, situat pe strada Cluceru Udricani, o locație care nu deținea autorizație sanitară de funcționare. Părinții susțin că această practică le-a creat falsa convingere că procedura se va desfășura într-un spațiu care îndeplinește toate normele legale.

Un alt element esențial adus în discuție este starea medicală a Sarei în momentul intervenției. Memoriul subliniază că Sara prezenta valori ale transaminazelor hepatice de peste șase ori mai mari decât limita normală, o situație care era cunoscută atât de părinți, cât și de medicii clinicii. Conform documentului, aceste valori au fost comunicate explicit medicilor printr-o discuție pe aplicația WhatsApp, chiar în ziua în care urma să aibă loc intervenția.