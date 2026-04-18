Ancheta Poliției după o agresiune în apropierea unui local

Polițiștii din județul Cluj au demarat cercetări într-un caz de agresiune petrecut în comuna Săndulești, unde un bărbat ar fi fost bătut de mai multe persoane, presupuse a fi agenți ai unei firme de pază.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 17 spre 18 aprilie, în exteriorul unui local din zonă.

Sesizare din oficiu și acuzații grave

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, oamenii legii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru infracțiuni precum purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Primele verificări indică faptul că victima ar fi fost agresată de mai multe persoane, existând suspiciunea că acestea fac parte dintr-o societate de pază și protecție.

Verificări pentru identificarea suspecților

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul. În paralel, sunt desfășurate activități pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

În funcție de concluziile anchetei, autoritățile urmează să dispună măsurile legale care se impun.