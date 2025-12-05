Surse citate de publicația The Journal au declarat că dronele au decolat dintr-o locație din nord-estul capitalei irlandeze și au zburat direct către culoarul de zbor al președintelui ucrainean, încălcând o zonă de interdicție aeriană.

Poliția irlandeză investighează incidentul, dar nu a reușit să confirme deocamdată originea dronelor sau cine le-a controlat. Autoritățile încearcă să stabilească dacă acestea au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată, strecurându-se pe lângă radare. Serviciile de securitate irlandeze au precizat că dronele erau dispozitive mari, de tip militar, iar incidentul ar putea fi considerat un atac hibrid, relatează The Journal.

Se pare că dronele au ratat momentul apropierii avionului lui Zelenski și s-au reorientat către nava navală LÉ William Butler Yeats, care fusese desfășurată în largul coastei. Conform The Journal, nava nu a reușit să dezactiveze dronele cu echipamentul pe care îl avea la dispoziție.

Autoritatea de Aviație Irlandeză (IAA) impusese o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra și în jurul Dublinului, special pentru a coincide cu vizita lui Zelenski.

Incidentul survine într-o perioadă de vigilență sporită în întreaga Europă, după luni de avertismente privind atacurile hibride cu drone care perturbă traficul aerian și forțează închiderea aeroporturilor.

Vizita lui Zelenski din această săptămână a fost prima a unui președinte ucrainean în Irlanda și a avut loc în contextul eforturilor sale de a consolida sprijinul liderilor europeni, pe măsură ce negocierile de pace conduse de SUA continuă. Într-un discurs adresat parlamentarilor irlandezi, Zelenski a primit ovații în picioare și a cerut Irlandei să joace „un rol activ” în solicitarea înființării unui tribunal pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Rusia a fost acuzată că încearcă să submineze sprijinul pentru Ucraina orchestrând așa-numitele atacuri hibride, menite să alarmeze publicul și să testeze timpii de răspuns la posibile amenințări. Aeroporturi din Germania, Danemarca și Belgia au fost închise în ultimele luni din cauza incursiunilor cu drone. Președintele rus, Vladimir Putin, a ignorat în trecut acuzațiile de interferență.

Marți, Vladimir Putin a declarat că este gata să lupte într-un război cu Europa dacă va fi provocat și a acuzat liderii europeni că sabotează eforturile conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. Luna trecută, Rusia și SUA au convenit asupra unui plan în 28 de puncte – condamnat pe scară largă de guvernele europene – care ar forța Ucraina să cedeze teritorii, să își reducă armata și să renunțe la ambițiile sale NATO. La începutul acestei săptămâni, Volodimir Zelenski a dezvăluit un plan revizuit, în 20 de puncte, în urma discuțiilor avute cu oficiali americani în weekend.

Avionul Ursulei von der Leyen a fost și el atacat

Incidentul de la Dublin nu este primul care afectează lideri europeni în timpul călătoriilor aeriene. La începutul acestui an, un avion care o transporta pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost supus unor bruiaje în timp ce călătorea spre Bulgaria, în cadrul unui turneu de patru zile în statele UE care se învecinează cu Rusia. Autoritățile bulgare au suspectat inițial interferența rusă, iar NATO a declarat atunci că lucrează „zi și noapte” pentru a preveni noi cazuri de bruiaj