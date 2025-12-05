Comisia Europeană propune un „împrumut-reparație” fără dobândă, bazat pe fondurile rusești înghețate în UE, pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei în perioada 2026-2027.

Kievul ar returna suma doar după încetarea conflictului, când Rusia va plăti compensațiile pentru daunele de război, ceea ce practică ar bloca aceste active pe termen nedefinit, conform Euronews.​

Inițiativa vine după scurgeri de informații despre un posibil acord SUA-Rusia care ar împărți activele înghețate în fonduri profitabile pentru Moscova și Washington, scenariu considerat dăunător de Bruxelles pentru unitatea occidentală. Pentru a preveni restituirea către Rusia, Comisia invocă Articolul 122 din tratatele UE, permițând decizii cu majoritate calificată și evitând veto-uri individuale.​

Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor la Euroclear, se opune ferm, cerând garanții solide împotriva represaliilor rusești și costurilor juridice. O cină crucială reunește premierul belgian, cancelarul german Friedrich Merz și pe Ursula von der Leyen pentru a debloca planul, cu o decizie finală așteptată pe 18 decembrie la Consiliul European.​

Președinta Comisiei subliniază că măsura crește costul războiului pentru Rusia și întărește poziția Ucrainei la negocieri. Planul, evaluat anual, permite deblocarea doar dacă Rusia elimină riscurile economice și plătește reparațiile integrale, protejând astfel stabilitatea financiară a UE.