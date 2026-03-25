"Discuțiile continuă, ele sunt productive, așa cum a declarat președintele (Donald Trump) luni", a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului american, Karoline Leavitt.



Pe de altă parte, ea a adăugat că președintele Trump este pregătit să "dezlănțuie infernul" asupra Iranului dacă nu se va ajunge la un acord. "Iranul ar trebui să evite să facă încă o dată un calcul greșit", a avertizat ea.



Purtătoarea de cuvânt a pus, însă, sub semnul întrebării conținutul unui plan american în 15 puncte care a circulat larg în presă.



"Casa Albă nu a confirmat niciodată integralitatea acestui plan. Există anumite lucruri adevărate, dar unele articole pe care le citesc nu sunt în întregime factuale", a spus Karoline Leavitt.



Ea a mai afirmat că guvernul american nu și-a stabilit un "calendar" pentru reluarea traficului tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

