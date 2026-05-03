Nicușor Dan, alături de Maia Sandu în drum spre Armenia: discuții despre securitate și energie. Agenda reuniunii Comunității Politice Europene

3 mai 2026, 13:43
Președintele României Nicușor Dan și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că se află în drum spre Armenia, unde va participa, alături de Maia Sandu, la o reuniune organizată în cadrul Comunității Politice Europene.

Evenimentul include și Grupul pentru Republica Moldova, inițiativă lansată în 2024 de România și Franța, care urmărește consolidarea sprijinului internațional pentru Chișinău. În marja reuniunii, Nicușor Dan urmează să organizeze o discuție informală despre impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice din regiune.

De asemenea, șeful statului va co-prezida o masă rotundă dedicată combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride.”

