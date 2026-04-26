Incendiul de proporții din Vrancea. 32 de locuințe afectate, 300 de persoane evacuate. Anunțul prefectului -FOTO/VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Prefectul județului Vrancea, Marius Iorga, a anunțat că incendiul izbucnit duminică în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, a afectat aproape 30 de locuințe, jumătate arse din temelii, fiind și peste 300 de persoane evacuate.

UPDATE- Imaginile dezastrului lăsat de incendiul de la Rucăreni surprinse cu o dronă

UPDATE - 32 de case au fost afectate de incendiul izbucnit la o locuință din comuna Soveja, sat Rucăreni

Echipajele locale au fost suplimentate cu 10 autospeciale de stingere și 1 unitate de terapie intensivă mobilă, după cum urmează:

* 2 autospeciale de stingere de la ISU Bacău;

* 2 autospeciale de stingere de la ISU Buzău;

* 2 autospeciale de stingere de la ISU Brașov;

* 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna;

* 2 autospeciale de stingere și 1 unitate de terapie intensivă mobilă de la ISU Galați.

Misiunea este în dinamică, incendiu este localizat iar forțele de intervenție depun eforturi susținute pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Incendiul a plecat undeva pe la ora 9:00, a fost izbucnit într-o casă și de acolo, din cauza vântului, am fost în Cod galben, acum suntem în Cod portocaliu de vânt, s-a extins în toată regiunea. (...) În momentul de față pot să vă spun că sunt aproximativ 28 de gospodării afectate, dintre care cred că mai mult sau aproape jumătate sunt arse din temelii”, a declarat prefectul județului Vrancea.

Oficialul a precizat că au fost câteva persoane care au necesitat intervenția medicilor de la SMURD ca urmare a intoxicației cu fum.

”Au fost câteva doamne care din cauza fumului au necesitat intervenția celor de la SMURD, un tânăr care a fost tăiat de o tablă la mână destul de grav și a fost dus la spital, dar nu sunt alte victime, nu sunt pierderi de vieți omenești”, a mai spus Marius Iorga.

Potrivit lui, în total au fost peste 300 de persoane evacuate. Persoanele rămase fără locuință vor fi cazate în locații puse la dispoziție de primărie și Consiliul Județean.