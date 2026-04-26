Tânără de 19 ani decedată într-un accident pe centura din Drobeta-Turnu Severin. Impactul a fost atât de puternic încât motorul a fost smuls de sub capotă-FOTO
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică, pe șoseaua de centură a municipiului Drobeta-Turnu Severin. O tânără în vârstă de 19 ani a murit, după ce două maşini s-au ciocnit violent, unul dintre vehicule fiind proiectat în afara şoselei.
Impactul a fost atât de puternic încât motorul uneia dintre maşini a sărit de sub capotă. Cea de-a doua a fost proiectată în afara carosabilului şi s-a răsturnat pe câmp.
Potrivit presei locale, o tânără de 19 ani aflată în maşina răsturnată a fost scoasă din maşină în stop cardiac, încercându-se resuscitarea ei.
Din păcate, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru victimă, fiind nevoiți să îi constate decesul.
