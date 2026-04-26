Trafic feroviar oprit în județul Timiș. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt pe calea ferată

Circulația trenurilor a fost suspendată temporar, duminică după-amiază, între stațiile Merișor–Crivadia, în zona Regionalei CF Timișoara, precum și pe ruta Toplița–Răstolița, pe raza Regionalei de cale ferată Brașov, după ce mai mulți copaci au căzut pe liniile de cale ferată, iar firele de contact au fost rupte din cauza vântului puternic.

”Echipele de specialişti ale SRCF Timişoara şi Braşov intervin pe teren cu drezine pantograf şi personal feroviar pentru tăierea şi îndepărtarea copacilor, înlocuirea firelor de contact rupte şi repunerea sub tensiune a liniilor de contact pe cele două intervale CF”, transmite compania CFR SA.

Potrivit reprezentanților instituției, din cauza avariilor, pe ruta Merişor – Crivadia, trenul IR 1836 este oprit temporar în gara Baru Mare, iar trenurile IR 1646 şi R 10736, care tranzitau intervalul Topliţa - Răstoliţa, staţionează până la repunerea sub tensiune a liniei de contact în gările Răstoliţa, respectiv Deda.

Tot din cauza rafalelor puternice de vânt, pe intervalul CF Ilva Mica - Lunca Ilvei - Coşna (Regionala CF Iaşi) trenurile circulă cu restricţie de viteză de 50 Km/h.

