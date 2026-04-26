Călin Georgescu, predicții despre cum se va schimba lumea: „SUA vor ieși din NATO. Nu vor interveni într-un conflict între UE și Rusia”

Călin Georgescu a făcut previziuni despre cum se va schimba lumea, exclusiv la Realitatea PLUS, în cadrul unei emisiuni moderate de Ion Cristoiu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a declarat că SUA vor ieși din NATO și că nu se vor implica într-un conflict dintre Europa și Rusia, dacă ar avea loc. În paralel, Călin Georgescu susține că va avea loc o criză energetică uriașă care va lovi puternic întregul continent european.

„Vor începe negocierile de pace, însă ele vor trebui să fie aprobate, însușite, clarificate de către cele trei puteri. Pe care le-am menționat mai devreme. Și sunt convins că pacea se va instala definitiv anul acesta, cel puțin până în zona noiembrie anul în curs.

Situația din Golf e o situație foarte complicată. Europa este în situația în care cu siguranță va primi direct în față o criză energetică uriașă, în vara-toamna acestui an, cu o creștere a prețurilor uriașă, deci vă dau o predicție sigură, și cu un deficit în agricultură.

America se va restrânge ca baze la anul, doar pentru Arabia Saudită, atât. Cinci. Cu siguranță până la finalul acestui an America va ieși din NATO.”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Advertising