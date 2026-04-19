Alertă oficială: Fake news despre monitorizarea traficului
Ministerul Afacerilor Interne avertizează populația cu privire la o informație falsă care circulă intens pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie, precum WhatsApp. Mesajul susține în mod eronat că, începând cu 17 aprilie 2026, toate drumurile naționale și arterele principale din București ar fi monitorizate integral.
Autoritățile transmit clar: această informație este complet falsă și nu are nicio bază oficială.
Cum este construit mesajul fals
Potrivit reprezentanților MAI, textul viral combină elemente reale cu informații inventate, pentru a părea credibil. În acest mod, utilizatorii sunt induși în eroare și determinați să distribuie mai departe mesajul.
Printre tacticile identificate:
folosirea unor denumiri de proiecte inexistente
amestecarea unor detalii reale cu afirmații false
formulări alarmiste menite să creeze panică
Sursele oficiale, singurele de încredere
Autoritățile subliniază că orice informație privind siguranța rutieră sau implementarea unor sisteme de monitorizare este comunicată exclusiv prin canalele oficiale ale instituțiilor statului, inclusiv ale Poliției Române.
Cetățenii sunt sfătuiți să verifice informațiile din surse credibile înainte de a le distribui.
De ce sunt periculoase astfel de mesaje
Specialiștii atrag atenția că răspândirea de fake news poate avea efecte negative majore:
generează panică și confuzie
afectează încrederea în instituțiile publice
contribuie la dezinformare la scară largă
Scopul acestor mesaje este, de cele mai multe ori, manipularea opiniei publice.
Recomandările autorităților
MAI face apel la populație:
să nu distribuie mesaje neverificate
să consulte sursele oficiale pentru informații
să raporteze conținutul suspect
Valul de informații false privind o presupusă „monitorizare totală” a drumurilor din România este un nou exemplu de dezinformare online.