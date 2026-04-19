Alertă oficială: Fake news despre monitorizarea traficului

Ministerul Afacerilor Interne avertizează populația cu privire la o informație falsă care circulă intens pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie, precum WhatsApp. Mesajul susține în mod eronat că, începând cu 17 aprilie 2026, toate drumurile naționale și arterele principale din București ar fi monitorizate integral.

Autoritățile transmit clar: această informație este complet falsă și nu are nicio bază oficială.

Cum este construit mesajul fals

Potrivit reprezentanților MAI, textul viral combină elemente reale cu informații inventate, pentru a părea credibil. În acest mod, utilizatorii sunt induși în eroare și determinați să distribuie mai departe mesajul.

Printre tacticile identificate:

folosirea unor denumiri de proiecte inexistente

amestecarea unor detalii reale cu afirmații false

formulări alarmiste menite să creeze panică

Sursele oficiale, singurele de încredere

Autoritățile subliniază că orice informație privind siguranța rutieră sau implementarea unor sisteme de monitorizare este comunicată exclusiv prin canalele oficiale ale instituțiilor statului, inclusiv ale Poliției Române.

Cetățenii sunt sfătuiți să verifice informațiile din surse credibile înainte de a le distribui.

De ce sunt periculoase astfel de mesaje

Specialiștii atrag atenția că răspândirea de fake news poate avea efecte negative majore:

generează panică și confuzie

afectează încrederea în instituțiile publice

contribuie la dezinformare la scară largă

Scopul acestor mesaje este, de cele mai multe ori, manipularea opiniei publice.

Recomandările autorităților

MAI face apel la populație:

să nu distribuie mesaje neverificate

să consulte sursele oficiale pentru informații

să raporteze conținutul suspect

Valul de informații false privind o presupusă „monitorizare totală” a drumurilor din România este un nou exemplu de dezinformare online.