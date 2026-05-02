Dan Dungaciu: Desecretizarea dosarelor, un joc politic

Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, crede că desecretizarea dosarelor diplomatice din anii '90, anunțată de Oana Țoiu, face parte dintr-un joc politic înainte de moțiunea pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Într-o intervenți, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, omul numărul 2 din AUR a declarat că scopul suveraniștilor sunt alegerile anticipate.

„Am sentimentul că foarte multe lucruri legate de desecretizarea unor dosare se referă inclusiv la un tip de strategie pe care unii se pregătesc să o construiască, tot așa, în pofida oricăror dovezi, o încercare de a pune împreună PSD-ul, nu-i așa, asociat cu Rusia în anii '90, vezi Ion Iliescu - lucru, alminteri, probabil foarte corect, nu asta e problema - cu AUR-ul de astăzi și bătălia să fie mișcată sau readusă iarăși în spectrul geopolitic al luptei împotriva Rusiei: vin rușii, anti-rușii, salvatorii de ruși și așa mai departe.

Dacă lucrurile acestea se vor duce în această direcție, adică desecretizarea unor dosare ajunse la maturitate - că nu e vorba că a venit un ministru de externe și a desecretizat ceva sau altceva - deci, dacă această chestiune va fi folosită în lupta politică, repet, în pofida oricăror dovezi, pentru că nu există nicio probă care să susțină ceea ce mă tem eu că vor să spună, atunci, dacă se va întâmpla ceea ce mă tem eu că se va întâmpla și mă tem că se va întâmpla exact ceea ce spun, este praf și pulbere.

Pentru lucruri de genul acesta, evident că premierul trebuie să cadă, guvernul trebuie să cadă, coaliția să dispară și să mergem la alegeri anticipate”, a declarat Dan Dungaciu .

