Bolojan admite public: Nu cetățenii ne-au abandonat, noi i-am abandonat pe ei

Sursă: Realitatea PLUS

Premierul Ilie Bolojan admite public că PNL a pierdut voturi din cauza propriilor greșeli. Prim-ministrul a precizat că nu cetățenii au abandonat partidul, ci PNL i-a abandonat pe aceștia și i-a îndepărtat prin deciziile și comportamentele tolerate în ultimii ani.

"Sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și aș vrea să spun ceea ce un coleg, care stătea pe un loc aici, în față, unde este o doamnă jurnalist, a spus mai înainte: dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum le-a luat în ciclurile anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți și prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori", a declarat Bolojan.