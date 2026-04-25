Varză roșie sau verde? Un singur ingredient face diferența pentru intestin

Când vine vorba de sănătatea intestinului, atât varza verde, cât și cea roșie sunt aliați de nădejde, însă varza roșie câștigă la puncte, datorită unui profil mai bogat de fibre și antioxidanți.

Antocianinele, secretul verzei roșii

La o porție de o cană, cele două tipuri de varză oferă cantități comparabile de fibre, 1,87 g pentru varza verde și 2,25 g pentru cea roșie, esențiale pentru o digestie sănătoasă. Diferența reală vine din antocianine: pigmenții responsabili pentru culoarea roșu-violacee a verzei, aceiași compuși întâlniți în fructele de pădure, vinete, rodii și struguri.

Cercetările arată că acești antioxidanți cresc diversitatea microbiotei intestinale și stimulează producția de butirat, un acid gras cu lanț scurt care reprezintă principala sursă de energie pentru celulele colonului. Butiratul reduce inflamația, consolidează bariera intestinală și scade riscul de afecțiuni digestive. În plus, varza roșie contribuie la echilibrarea raportului dintre bacteriile Firmicutes și Bacteroidetes, un indicator adesea asociat cu disfuncțiile metabolice.

Un alt atu al verzei roșii este conținutul superior de vitamina C față de varianta verde, un micronutrient cu rol antioxidant care protejează mucoasa intestinală și susține imunitatea.

Varza verde, regină la fermentare

Mai săracă în antioxidanți, varza verde compensează prin versatilitatea sa la fermentare. Este ingredientul de bază din varza murată și kimchi, două dintre cele mai valoroase surse naturale de probiotice, greu de egalat de orice supliment. Fermentarea transformă zaharurile și amidonul în bacterii benefice cu efecte dovedite asupra sănătății intestinale.

Cum o incluzi în dietă

Ambele variante pot fi consumate crude sau preparate termic. Crude, se toacă fin în salate sau boluri cu cereale. Varza roșie se combină excelent cu dressinguri acide, zeamă de lămâie sau oțet de mere, care îi echilibrează gustul ușor amărui și îi intensifică culoarea.

La gătit, varza roșie se recomandă la abur, nu fiartă sau sotată, pentru a păstra antioxidanții intacți. Câteva picături de oțet sau lămâie adăugate în timpul preparării previn și virarea culorii spre nuanțe albăstrui-violacee. Varza verde fermentată merge de minune ca topping pentru sandvișuri și burgeri sau servită ca garnitură.