Primele vești bune despre Bonnie Tyler după cinci săptămâni de coșmar: artista a ieșit din comă. Care e starea sa

Fanii lui Bonnie Tyler au primit o veste încurajatoare după săptămâni întregi de incertitudine. Celebra cântăreață britanică este din nou conștientă, după ce medicii au menținut-o timp de cinci săptămâni într-o comă indusă medical.
Cu toate acestea, lupta pentru recuperare este departe de a se fi încheiat, iar artista continuă să fie internată la terapie intensivă.
Anunțul a fost făcut luni de reprezentanții săi, care au oferit noi informații despre starea de sănătate a vedetei.
Bonnie Tyler este din nou conștientă
După o perioadă extrem de dificilă, artista a ieșit din coma indusă în care fusese plasată de medici în urma unor complicații medicale apărute după o intervenție chirurgicală.
Potrivit echipei sale de management, situația s-a îmbunătățit față de săptămânile precedente, însă starea generală a cântăreței continuă să fie una gravă.
„Bonnie nu mai este în comă, dar rămâne în continuare grav bolnavă şi este tratată în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Portugalia”, a declarat managementul artistei.
Medicii cred în recuperarea artistei
Deși procesul de vindecare se anunță unul lung, medicii care o îngrijesc pe celebra interpretă sunt optimiști în privința șanselor sale de recuperare, scrie Entertainment Weekly.
Potrivit comunicatului transmis de impresarii săi, specialiștii consideră că Bonnie Tyler își poate reveni, însă evoluția va necesita timp și supraveghere medicală atentă.
Artista, devenită celebră la nivel mondial datorită vocii sale inconfundabile și hitului anilor '80 „Total Eclipse of the Heart”, rămâne sub monitorizare permanentă.
Problemele au apărut după o operație
La sfârșitul lunii aprilie, Bonnie Tyler a fost supusă unei intervenții chirurgicale intestinale într-un spital din Faro, Portugalia.
Inițial, situația părea să fie sub control, însă la aproximativ o săptămână după operație starea sa s-a agravat semnificativ.
În fața complicațiilor apărute, medicii au luat decizia de a o plasa într-o comă indusă pentru a-i oferi cele mai bune șanse de tratament.
Concertele din această vară au fost anulate
Problemele de sănătate ale artistei au dus și la modificări importante în programul său profesional.
Reprezentanții săi au anunțat că toate spectacolele programate până la sfârșitul lunii august vor fi anulate sau, acolo unde va fi posibil, reprogramate pentru anul viitor.
„Din păcate trebuie să anunţăm că vom anula toate concertele din vara aceasta sau, acolo unde este posibil, le vom amâna pentru anul viitor”, a spus managementul artistei.
Decizia afectează toate aparițiile programate în lunile de vară.
Ce se întâmplă cu turneul european
Bonnie Tyler urma să pornească într-un amplu turneu european pe 22 mai.
Programul includea concerte în Germania, Austria și Danemarca, iar seria de spectacole trebuia să continue până în luna decembrie, când era programată încheierea turneului în Țara Galilor.
În ciuda situației medicale dificile, echipa artistei nu a renunțat complet la planurile pentru finalul anului. Managementul a precizat că există în continuare speranțe ca spectacolele programate în ultimele luni ale anului să poată avea loc conform calendarului stabilit, dacă starea de sănătate a cântăreței va permite acest lucru.