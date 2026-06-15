Primele vești bune despre Bonnie Tyler după cinci săptămâni de coșmar: artista a ieșit din comă. Care e starea sa

Publicat 15 iun. 2026, 21:12 Actualizat 15 iun. 2026, 21:13

Fanii lui Bonnie Tyler au primit o veste încurajatoare după săptămâni întregi de incertitudine. Celebra cântăreață britanică este din nou conștientă, după ce medicii au menținut-o timp de cinci săptămâni într-o comă indusă medical.

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