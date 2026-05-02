Consultări la Cotroceni dacă Guvernul cade în Parlament: posibile scenarii

Președintele Nicușor Dan va convoca de urgență partidele la consultări la Palatul Cotroceni, dacă moțiunea de cenzură va trece de Parlament marți. Deja, șeful statului a anunțat că nu își dorește un Guvern minoritar sau o majoritate cu AUR la guvernare. Social-democrații își doresc și ei același lucru.

Scenariile de pe masa președintelui Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, în cazul în care această moțiune trece, sunt foarte clare și foarte simple, pentru că atât președintele, cât și Partidul Social Democrat au spus foarte clar că își doresc o coaliție formată din aceleași partide, iar PSD a spus că își dorește un alt premier.

Așadar, un scenariu luat în calcul este o coaliție formată din aceleași partide, dar cu un alt premier propus de Partidul Național Liberal, iar aici au fost vehiculate numele lui Cătălin Predoiu sau cel al lui Alexandru Nazare.

Există și scenariul unei coaliții din aceleași partide cu un premier venit din partea Partidului Social Democrat, pentru că PSD a anunțat deja că este dispus chiar să dea premierul dacă se va ajunge în această situație.

Mai există însă un scenariu, și anume acela în care partidele nu s-ar înțelege pe un nou nume de premier și, în acest caz, spun sursele noastre, chiar președintele ar putea să vină cu o propunere de premier, fie tehnocrată, fie independentă, adică un politician, dar care să nu facă parte din partidele aflate la guvernare. Sunt și acestea scenarii luate în calcul.

Ar putea fi vorba chiar despre un tehnocrat propus de PNL și acesta mai este un scenariu luat în calcul. Consultările de la Palatul Cotroceni ar putea începe imediat după votul moțiunii de cenzură, așadar partidele ar putea fi convocate de președinte la Palatul Cotroceni chiar la începutul săptămânii viitoare.