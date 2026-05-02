Ciolacu: „Schema SAFE a fost făcută de Guvernul Bolojan. E disperat că va fi demis și minte cu nerușinare!”

Fostul premier Marcel Ciolacu susține că actualul Cabinet este cel care a stabilit schema de gestionare a Programului SAFE, contrar informațiilor prezentate în spațiul public.

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile şi minte cu neruşinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi votat schema de gestionare a Programului SAFE». Documentele oficiale spun cu totul altceva: Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub Guvernul Bolojan, Nu sub Guvernul Ciolacu”

Documentele invocate: ordonanțe și decizii semnate de Bolojan

Ciolacu a prezentat o succesiune de acte normative și decizii despre care spune că arată clar cine a stabilit mecanismul programului:

„Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 - care numeşte nominal componenţa grupului de lucru interinstituţional - este semnată de Ilie Bolojan, nu de Marcel Ciolacu. Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa. Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan”

În același mesaj, fostul premier precizează că doar cadrul european a fost stabilit anterior:

„Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o «schemă românească de gestionare»”

Critici privind modul de organizare și conducere a programului

Ciolacu acuză că structura care coordonează Programul SAFE este una politizată și nu bazată pe specialiști din domeniul apărării:

„Mihai Jurca - şeful Cancelariei Prim-Ministrului, președintele grupului (om politic, nu specialist în apărare); Mihnea-Claudiu Drumea - secretar de stat la Cancelarie (PNL); Andrei-Răzvan Lupu - consilier de stat la Cancelarie (USR); Radu Burnete - consilier prezidenţial; Reprezentanţi ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanţelor, SRI - în poziţie subordonată, nu de decizie politică finală. Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus şef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro! NU de specialişti MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO!”

Semne de întrebare legate de distribuirea contractelor

Fostul premier ridică și problema modului în care ar fi fost împărțite fondurile din program:

„De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu ştie cine a stabilit ca preţul şi ca termenul să cântărească 100% în decizie! În niciunul dintre actele normative votate de Parlament nu există grila de criterii completă. De aceea, când Bolojan vinde public «minim 50% producţie în România», el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru - concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaş grup industrial german, ce primeşte 7 din 15 contracte. Abia asta este cu adevărat trădare de ţară”

În final, liderul social-democrat afirmă că unele investiții importante din domeniul apărării și infrastructurii au fost inițiate în perioada în care conducea Guvernul:

„Ce ştie însă şi nu spune Bolojan este că singura investiţie locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanţare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea. Aşa cum achiziţia de către România a Portului Giurguleşti este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu şi Grindeanu. Prea-cinstitul Bolojan minte şi atunci când se laudă cu munca altuia, minte şi atunci când vrea să arunce pe alţii vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE. Aşa cum a minţit şi cu deficitul, cum a minţit şi cu inflaţia”

Ce a spus Ilie Bolojan despre programul SAFE

Anterior, premierul Ilie Bolojan a declarat că schema de gestionare a Programului SAFE ar fi fost stabilită și votată în mandatul lui Marcel Ciolacu:

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Cancelaria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri să continue. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”