Semnalele care indică o tensiune crescută

Hipertensiunea poate exista ani la rând fără simptome clare, motiv pentru care este numită adesea boala tăcută. Totuși, unele persoane observă semne care ar trebui să ducă la măsurarea corectă a tensiunii și la evaluare.

Semnele de hipertensiune arterială pot include dureri de cap, mai ales la ceafă, senzație de presiune, amețeală, palpitații, sângerări nazale sau vedere încețoșată, dar aceste simptome nu sunt specifice și pot lipsi complet. De aceea, măsurarea corectă este esențială: în repaus, după 5 minute, cu manșeta potrivită și, ideal, repetat în zile diferite.

Dacă tensiunea este frecvent crescută, medicul va evalua riscul cardiovascular și va recomanda schimbări de stil de viață sau tratament. Controlul tensiunii reduce riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și afectare renală. Important este să nu te bazezi pe cum te simți pentru a ști dacă ai hipertensiune, verificarea regulată este cheia.

