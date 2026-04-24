Berbec

Nativii zodiei Berbec vor avea parte de o lună foarte bună în sfera iubirii, asta pentru că lasă deoparte toate grijile din trecut și își fac curajul să iubească așa cum își doresc. Este momentul potrivit să spuneți lucrurilor pe nume și să discutați despre anumite frici care vă încarcă sufletul.

Taur

Nativii zodiei Taur se gândesc de foarte multă vreme să încheie o relație care nu duce nicăieri. Nu vă simțiți în siguranță, iar atunci când vorbiți aveți impresia că nu vă ascultă nimeni. Este momentul să faceți limite clare sau să lăsați totul în urmă pentru a alege ce e mai bine pentru voi.

Nativii zodiei Gemeni s-ar putea să aibă multe conflicte cu partenerul de viață în această lună. Vă enervați din lucruri mărunte, iar orgoliile câștigă de fiecare dată. Trebuie să aveți mai multă grijă cum vă raportați la relație.

Rac

Nativii zodiei Rac fac un pas important spre viitor cu persoana iubită. Este momentul să luați decizia de a cumpăra o casă într-un loc la care ați visat întotdeauna. Fiecare pas mărunt duce spre o nouă familie fericită pentru voi.

Leu

Nativii zodiei Leu au nevoie să primească mai multe răspunsuri de la persoana iubită, deoarece le este teamă de cum s-ar putea desfășura lucrurile în viitor. Puneți cărțile pe masă și discutați cu partenerul toate fricile pe care le aveți.

Fecioară

Nativii zodiei Fecioară se gândesc la o poveste de dragoste din trecut. Nu ați primit destule răspunsuri la acea vreme, iar acum aveți posibilitatea să stați față în față cu persoana pe care ați iubit-o. Este posibil să vă dați o nouă șansă și să mergeți mai departe.

Balanță

Nativii zodiei Balanță trebuie să pună bazele unui plan de viitor, deoarece au fost destul timp în așteptare. Este luna voastră în care puteți călători alături de omul drag de lângă voi și să puneți bazele unei povești frumoase pe viitor. Aveți grijă la modul în care gestionați tensiunile cu partenerul.

Scorpion

Nativii zodiei Scorpion își vor găsi sufletul pereche în luna mai. O întâlnire de afaceri poate fi locul potrivit în care o persoană să vă privească cu alți ochi. Nu v-ați fi așteptat niciodată, însă este dragoste la prima vedere. Bucurați-vă de aceste momente speciale.

Săgetător

Nativii zodiei Săgetător se gândesc că este mai bine să încheie o relație de iubire. V-ați răspuns suficient la toate întrebările care v-au stat în minte până acum și hotărâți să alegeți ce este mai bun pentru voi.

Capricorn

Nativii zodiei Capricorn pleacă într-o vacanță binemeritată în luna mai și pun relaxarea și relația pe primul plan. În ultima perioadă nu ați avut deloc timp pentru voi și vreți să schimbați asta până nu este prea târziu.

Vărsător

Nativii zodiei Vărsător au parte de o lună extrem de tensionată mai ales în iubire. Aveți parte de multe discuții care nu își mai au rostul și nu știți cum să priviți anumite aspecte din relație. Acum este momentul să fiți sinceri cu voi și să nu vă mai faceți speranțe false.

Pești

Nativii zodiei Pești au parte de o perioadă extrem de liniștită, după toate lunile în care a existat haosul în viața lor. Acum lucrurile se schimbă în bine și vă bucurați de o perioadă extrem de frumoasă alături de persoana iubită, potrivit sursei.