Taur

Taurul este una dintre zodiile care pot simți cel mai clar efectele financiare ale acestui tranzit. Venus este planeta care îl guvernează, iar intrarea ei în Gemeni activează exact zona banilor, a resurselor și a valorii personale. Acesta este genul de tranzit care te poate face să vezi mai limpede cât valorezi, ce poți cere, ce poți construi și unde pierzi bani fără rost. Pot apărea oportunități noi de câștig, idei practice, negocieri mai bune sau o schimbare de atitudine care îți crește imediat șansele de prosperitate. Pentru Taur, această perioadă nu aduce doar bani, ci și o relație mai matură cu banii. Iar de aici începe adevărata stabilitate.

Capricorn

Pentru Capricorn, Venus în Gemeni luminează zona muncii de zi cu zi, a rutinei, a productivității și a felului în care îți administrezi energia. Aici apare un tip de abundență foarte concret: mai multă eficiență, un ritm mai bun, alegeri mai sănătoase și, implicit, mai multă capacitate de a produce. Uneori, banii nu vin doar dintr-o lovitură de noroc, ci din faptul că începi să funcționezi mai bine, mai clar și mai organizat. Exact asta poate aduce acest tranzit pentru Capricorn. Dacă revii la o rutină care te susține, dacă îți pui ordine în priorități și dacă îți respecți corpul și timpul, atragi și mai multă prosperitate. Este o perioadă în care grija de sine se transformă direct în câștig.

Pentru Fecioară, Venus în Gemeni poate aduce un plus important în zona carierei, a imaginii publice și a direcției profesionale. Acesta este un tranzit care poate face mai vizibilă munca ta, care îți poate aduce susținere, apreciere sau chiar oferte mai bune. Dacă până acum ai muncit mult fără să simți că se vede destul, de aici lucrurile pot începe să se miște în favoarea ta. Venus aduce farmec, diplomație și deschidere, iar în casa carierei acestea se pot traduce prin avansare, colaborări utile sau bani veniți printr-o poziționare mai inteligentă. Pentru Fecioară, abundența nu vine doar din efort, ci și din momentul în care învață să își lase valoarea să fie văzută.

Leu

Leul poate fi una dintre surprizele frumoase ale acestui tranzit. Venus în Gemeni activează zona câștigurilor, a proiectelor de viitor, a relațiilor utile și a susținerii venite din cercuri sociale, colaborări sau grupuri. Cu alte cuvinte, banii pot veni prin oameni, prin conexiuni, prin recomandări sau prin proiecte care implică mai multă vizibilitate și mai mult networking. Este o perioadă foarte bună pentru a ieși în lume, pentru a spune mai clar ce faci, pentru a te conecta cu oameni noi și pentru a nu mai subestima puterea unei idei bine prezentate. Pentru Leu, Venus în Gemeni poate aduce bani prin expunere, curaj și capacitatea de a atrage exact oamenii potriviți.

Pești

Pentru Pești, Venus în Gemeni activează zona casei, a familiei, a confortului și a fundamentului personal. La prima vedere, nu pare o poziție pur financiară, dar poate aduce bani sau abundență tocmai prin aceste teme. Poate fi vorba despre îmbunătățiri în locuință, despre o mutare favorabilă, despre susținere din partea familiei, despre investiții legate de spațiul în care trăiești sau chiar despre ideea de a face bani dintr-un proiect pornit de acasă. În plus, acest tranzit te ajută să înțelegi ce înseamnă pentru tine siguranța reală, iar această clarificare poate schimba mult felul în care atragi prosperitatea. Pentru Pești, banii pot veni mai bine atunci când viața personală se așază și când simți că ai rădăcini solide, potrivit sursei.