Deși rezultatele de până acum sunt încurajatoare, specialiștii subliniază că sunt necesare mai multe studii pe oameni pentru a înțelege exact cum influențează oregano tensiunea arterială, potrivit verywellhealth.com.

Rolul antioxidanților și al stresului oxidativ

Cercetările arată că oregano conține compuși precum carvacrolul și timolul, care ar putea avea proprietăți antioxidante. Aceștia pot contribui la reducerea stresului oxidativ — un proces asociat cu deteriorarea celulelor din vasele de sânge și sistemul nervos.

Stresul oxidativ, alături de inflamație, este considerat un factor care poate favoriza creșterea tensiunii arteriale, deoarece afectează funcționarea normală a vaselor de sânge. Unele studii, realizate atât pe oameni, cât și pe animale, sugerează că oregano ar putea reduce anumiți markeri ai acestui proces, însă legătura directă cu scăderea tensiunii necesită cercetări suplimentare.

Efecte asupra vaselor de sânge și colesterolului

Carvacrolul, unul dintre principalii compuși ai oregano-ului, ar putea avea capacitatea de a relaxa vasele de sânge, conform unor studii. Vasele rigide sau îngustate pot contribui la creșterea tensiunii arteriale, în timp ce relaxarea acestora favorizează circulația sanguină.

Printre factorii care duc la îngustarea vaselor se numără fumatul, stresul, temperaturile scăzute, depunerile de plăci, anumite medicamente sau sedentarismul.

În plus, oregano ar putea susține sănătatea cardiovasculară și prin influența asupra colesterolului. Reducerea colesterolului „rău” poate limita formarea plăcilor pe artere — proces cunoscut ca ateroscleroză — care duce la îngustarea vaselor de sânge.

Calciul celular și alte mecanisme posibile

Un alt aspect analizat în studii este modul în care oregano influențează pătrunderea calciului în celulele musculare ale vaselor de sânge. Un nivel crescut de calciu poate determina contractarea acestora și îngreunarea circulației.

Există indicii că oregano ar putea reduce acest influx de calciu, contribuind astfel la relaxarea vaselor și la o circulație mai eficientă.

Totuși, calciul rămâne esențial pentru organism, fiind implicat în contracția musculară și transmiterea impulsurilor nervoase. Un exces poate avea însă efecte negative, inclusiv asupra inimii.

Utilizare și precauții

Oregano este folosit de mult timp în medicina tradițională pentru diverse probleme, precum tulburări digestive, infecții sau afecțiuni respiratorii, însă aceste beneficii necesită confirmare prin studii clinice mai ample.

În alimentație, poate fi consumat atât proaspăt, cât și uscat, sau sub formă de ceai. În schimb, uleiul esențial de oregano nu este recomandat pentru uz intern.

Deși utilizarea în cantități obișnuite este considerată sigură, consumul excesiv poate provoca reacții adverse. De asemenea, oregano poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv cele pentru diabet sau anticoagulante, motiv pentru care este indicat consultul unui specialist în cazul persoanelor aflate sub tratament.

Remedii care pot ameliora artrita reumatoidă. Sunt la îndemâna oricui și nu au reacții adverse