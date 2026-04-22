„Costul proastei și haoticei guvernări PSD- PNL-UDMR-USR- dobânzile plătite de bugetul de stat pentru datoria pe termen lung:

– România 7,2%

– Ungaria 5,99%

– Polonia 5,49%

– Cehia 4,67%

Prin prestația din ultima perioadă a coaliției guvernamentale, costul împrumuturilor statului român a crescut cu 1 punct procentual.

Asta înseamnă că, dacă legea bugetului prevede cheltuieli cu dobânzile de 60 de miliarde de lei în 2026, de fapt guvernul va plăti peste 70 de miliarde de lei!

Deocamdată bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan și Grindeanu!

Dacă lucrurile continuă pe aceeași pantă , în doua săptămâni vom avea 20 de miliarde de lei de plătit pentru incapacitatea PNL și PSD de a conduce țara. Merită acest cost circul făcut de Bolojan și Grindeanu?

Nu uitați, ei nu se ceartă pentru reducerea risipei guvernamentale, ei se cearta pentru împărțirea între ei si între armatele lor de politruci a cadourilor de la buget!

Ei nu se ceartă pentru a termina centralele electrice sau pentru a construi școli sau grădinițe, ei se ceartă pentru împărțirea cadourilor între Olguța Vasilescu și Emil Boc!”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.

