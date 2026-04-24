Fractura de femur la vârstnici apare frecvent după cădere de la același nivel, pe fond de osteoporoză. Este o urgență ortopedică pentru că poate duce la complicații prin imobilizare și pentru că tratamentul este, de regulă, chirurgical, cu scopul de a permite mobilizarea cât mai rapidă.

Recuperarea include nu doar operația, ci și controlul durerii, kinetoterapie precoce și prevenția căderilor. Evaluarea și tratamentul osteoporozei sunt esențiale după o astfel de fractură, pentru a reduce riscul unui nou eveniment. Sprijinul familiei și un plan realist de reabilitare fac o diferență majoră în recâștigarea autonomiei.

