Declarațiile au fost făcute în cadrul adunării generale anuale a companiei, unde Arnault a subliniat că evoluția conflictului va influența decisiv economia globală în 2026. Potrivit acestuia, există două scenarii posibile: fie escaladarea tensiunilor, cu consecințe economice majore, fie o detensionare rapidă care ar permite reluarea creșterii.

Arnault a indicat că o eventuală calmare a situației între Iran, Statele Unite ale Americii și Israel ar putea sprijini redresarea economică în a doua parte a anului, însă incertitudinea rămâne ridicată, în ciuda unui armistițiu fragil.

Impact direct asupra LVMH

Efectele conflictului sunt deja vizibile în rezultatele grupului. LVMH a raportat o creștere organică de doar 1% în primul trimestru, iar tensiunile din regiune au redus ritmul de creștere cu aproximativ un punct procentual.

Un factor-cheie este situația din Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează circa o cincime din petrolul mondial. Blocarea acesteia a amplificat riscurile energetice, fiind considerată de International Energy Agency drept o amenințare majoră pentru securitatea energetică globală.

Efecte asupra industriei de lux

Conflictul afectează întreg sectorul bunurilor de lux, într-un moment în care industria spera la o revenire în 2026. Potrivit McKinsey & Company, încrederea consumatorilor din Orientul Mijlociu a scăzut, iar traficul în magazine și cheltuielile au fost afectate. Deși regiunea nu reprezintă cea mai mare parte a vânzărilor, profitabilitatea ridicată face ca impactul să fie semnificativ pentru companii precum Richemont.

Diferențe între marile branduri

Analizele indică o revenire lentă și inegală a industriei, pe fondul cererii reduse din China. Potrivit Morningstar, sectorul se redresează, dar într-un ritm modest. Kering, proprietarul Gucci, a raportat o scădere de 11% a veniturilor din retail în Orientul Mijlociu. În schimb, Hermès a rezistat mai bine, datorită clientelei foarte bogate, deși a fost afectată de scăderea vânzărilor în aeroporturi și magazine concesionate.

Alte companii, precum Moncler și Brunello Cucinelli, au resimțit un impact mai redus, însă turismul mai slab a influențat vânzările în regiunea EMEA.

Strategie și perspective

În acest context, industria traversează o „revenire în două viteze”: brandurile ultra-premium continuă să performeze relativ bine, în timp ce segmentul de lux accesibil rămâne sub presiune. LVMH își accelerează strategia de extindere în segmentul bijuteriilor, mizând pe Tiffany & Co. pentru a deveni lider global în următorii cinci ani.

În perioada următoare, investitorii așteaptă rezultatele financiare ale altor companii importante din sector, precum Prada și Burberry, pentru a evalua impactul real al conflictului asupra industriei.