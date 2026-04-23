Reluarea fluxului vine după ce operatorul ucrainean Ukrtransnafta a informat MOL că a început primirea petrolului venit din Belarus prin sistemul Drujba.

Decizia Budapestei de a nu mai bloca împrumutul european de 80 de miliarde de euro a venit în același context, după ce livrările către Slovacia au fost repornite. Astfel, Ucraina poate primi pachetul financiar al UE, condiționat anterior de restabilirea tranzitului.

Reluarea importurilor are loc însă pe fondul unor noi tensiuni: un atac cu dronă a vizat în Rusia o conductă strategică, afectând trei rezervoare și provocând un incendiu. Incidentul ridică semne de întrebare privind stabilitatea viitoarelor livrări.