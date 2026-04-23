Studiul, bazat pe peste 1.000 de finanțări intermediate și zeci de mii de simulări, arată că această categorie reprezintă aproximativ 64% din cererea totală, fiind urmată de Generația Z (24%) și Generația X (12%). În majoritatea cazurilor, românii aleg locuințe noi, finalizate după 2010, în timp ce imobilele vechi rămân o opțiune secundară.

Cine accesează credite și ce locuințe cumpără

Datele arată că valoarea locuințelor crește odată cu vârsta cumpărătorilor. Tinerii din Generația Z achiziționează, în medie, locuințe de aproximativ 104.000 de euro, în timp ce Millennials ajung la 122.000 de euro, iar cei din Generația X depășesc 127.000 de euro. Diferențele apar și la avans: cei mai tineri plătesc, în medie, 25%, comparativ cu 30% pentru Millennials și 36% pentru cumpărătorii mai maturi.

„Generația Millennials reprezintă cea mai mare parte din cerere și acest lucru este firesc, fiind perioada în care oamenii își construiesc stabilitatea personală și profesională. În același timp, Generația Z este tot mai activă și deschisă către creditare, folosind instrumente digitale și apelând la brokeri, ceea ce o va transforma în principalul motor al pieței în următorii ani”, a explicat Laurențiu Bogdan, reprezentant Ipotecare.ro.

Diferențe între bărbați și femei

Analiza arată și o diferență de gen în accesarea creditelor ipotecare. Bărbații reprezintă 57% dintre cei care obțin finanțare, în timp ce femeile au o pondere de 43%. Specialiștii pun acest lucru pe seama diferențelor salariale și a unor factori sociali și comportamentali, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro.

Ce spun „zodiile” despre credite

Interesant este și modul în care sunt distribuite creditele în funcție de luna de naștere. Cele mai active „zodii” în accesarea creditelor ipotecare sunt Taur, Leu, Gemeni și Rac, fiecare cu procente apropiate de 9-10% din total. La polul opus se află Capricornul, singura categorie care coboară sub pragul de 7%, cu aproximativ 6,6%.