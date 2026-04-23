Industria prezervativelor se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, în contextul în care prețurile materiilor prime și ale energiei au crescut abrupt, iar lanțurile de aprovizionare încetinesc la nivel global. Presa elenă notează că războiul din Golf a perturbat piețele internaționale, afectând costurile pentru gaze naturale, electricitate, kerosen, benzină și chiar îngrășăminte, cu impact direct asupra companiilor și consumatorilor.

Karex Industries, cel mai mare producător de prezervative din lume, intenționează să majoreze prețurile cu până la 30%, ca urmare a scumpirii materiilor prime și a blocajelor logistice generate de conflictul din Iran, relatează Bloomberg.

Compania malaeziană depinde de o gamă largă de produse petrochimice pentru fabricarea prezervativelor: amoniac pentru conservarea latexului, etanol pentru ambalare și imprimare, precum și ulei de silicon pentru lubrifiere. De la începutul războiului, costurile acestor materiale au crescut cu aproximativ 30%, iar prețul latexului de nitril s-a dublat, potrivit declarațiilor directorului executiv pentru Bloomberg.

În plus, cauciucul natural s-a scumpit cu o treime din ianuarie, iar prețurile lubrifianților continuă să urce, alimentate de instabilitatea geopolitică.

„Situația este cu siguranță foarte precară, prețurile sunt mari… Nu avem de ales decât să transferăm costul asupra clienților noștri acum”, a declarat șefa companiei, Go Mia Kat, citată de presa internațională.

Karex Industries produce anual peste cinci miliarde de prezervative și furnizează mărci globale precum Durex și Trojan, fiind totodată un furnizor major pentru programele naționale de sănătate din numeroase state și pentru inițiativele de ajutor ale ONU.