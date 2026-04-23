Ilie Bolojan încă se mai gândește care vor fi miniștrii care vor prelua ministerele vacante după demisiile social-democraților, a transmis purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, chiar dacă în spațiul public circulă încă de ieri variante pentru noul Guvern. Lipsă de comunicare clară din parte Executivului avem și când vine vorba despre listarea la bursa companiile statului. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, răspunde acuzațiilor Opozitie si susține că nu înțelege de ce sunt unii speriați de această operațiune.