Radu Oprea a precizat că decizia vine în contextul retragerii miniștrilor social-democrați din Executiv și respectă votul intern al partidului.

„Astăzi colegii mei, miniștrii PSD, și-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor și colegilor care au spus: ‘Ajunge! Până aici!’. Mi-am semnat și eu demisia odată cu ei și va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcției de membru al guvernului vor fi semnate de către Președinte. Până atunci mă ocup de partea administrativă, astfel încât demisiile să ajungă la Administrația Prezidențială”, a transmis acesta.

Demisiile, depuse la Palatul Victoria

Miniștrii PSD și-au depus demisiile joi, la Palatul Victoria. Acestea urmează să fie oficializate după semnarea decretelor prezidențiale, moment care va marca ieșirea PSD de la guvernare.