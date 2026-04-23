„Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile și reduc termenele de avizare", a declarat Dogioiu în briefingul de după ședința de Guvern.

Platformă unică și principiul „angajatorul plătește"

Principala măsură a actului normativ este lansarea platformei workinginromania.gov.ro, administrată de Ministerul Afacerilor Interne, prin care autoritățile vor gestiona transparent și digitalizat accesul lucrătorilor străini. Angajatorii care doresc să încadreze cetățeni din afara UE vor fi obligați să se înregistreze în această platformă.

Ordonanța introduce principiul „angajatorul plătește", prin care este interzisă solicitarea oricăror comisioane, taxe sau garanții de la lucrători. „Ne aliniem astfel și la standardele OCDE", a subliniat Dogioiu.

Un alt element nou este mecanismul de protecție prin depozit financiar obligatoriu pentru agențiile de plasare, 75.000 de euro pentru fiecare 250 de lucrători aduși în România, destinat acoperirii costurilor de repatriere și sprijinirii lucrătorilor aflați în situații de risc.

Recrutare legată de nevoile economiei

Actul normativ introduce și o listă a ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM și INS. Cu excepția domeniilor înalt calificate, angajarea lucrătorilor din afara țării va putea fi inițiată doar pentru ocupațiile de pe această listă, prioritatea revenind forței de muncă disponibile pe piața internă.

Măsurile vizează trei direcții: combaterea migrației ilegale, protejarea lucrătorilor străini și corelarea recrutării cu nevoile reale ale economiei. Autoritățile au constatat că, în trecut, lucrători aduși formal în România ajungeau ulterior în alte state UE, generând costuri ridicate pentru stat și complicații în procesul de aderare la Schengen.

În ultimii 10 ani, numărul lucrătorilor străini nou-admiși pe piața muncii din România a crescut de la 5.500 în 2015-2016 la aproximativ 100.000 anual în perioada 2022-2025. Pentru 2026, autoritățile au stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.