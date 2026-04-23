Prinţul moştenitor iranian Reza Pahlavi a fost implicat joi într-un incident, după o conferință de presă susținută la Berlin. Pahlavi a fost stropit cu un lichid roşu în timp ce pleca din clădirea în care a susţinut conferința, relatează The Associated Press.

El le-a făcut cu mâna unor susţinători, după care a intrat rapid într-o maşină care a plecat în trombă. Potrivit sursei citate, presupusul atacator a fost arestat imediat de poliţia germană.

Critici la adresa armistițiului SUA și a diplomației cu Iranul

Reza Pahlavi încearcă să se poziţioneze drept un actor în viitorul Iranului. El a criticat armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran la această conferinţă de presă.

Un acord presupune o schimbare a comportamentului Guvernului iranian ”şi veţi avea de-a face cu oameni care, brusc, au devenit pragmatici”, a transmis acesta.

”Eu nu cred că se va întâmpla aşa ceva. Nu spun că nu trebuie să se dea o şansă diplomaţiei, dar ced că diplomaţiei i s-au dat deja suficiente şanse”, a apreciat el.

Pahlavi încearcă să revină la putere în cazul în care teocraţia şiită cade şi susţine intervenţia militară a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

Apel către Europa și acuzații dure privind execuțiile din Iran

El le-a cerut europenilor, la Berlin, să facă mai mult în susţinerea luptei poporului iranian în favoarea democraţiei. Mai mult, acesta a declarat că 19 deţinuţi politici au fost executaţi de către autorităţile iraniene în ultimele două săptămâni şi că alte 20 de persoane au fost condamnate la moarte.

”Va face ceva lumea liberă sau va asista la masacru în tăcere?”, a tunal el.

Reza Pahlavi trăieşte în exil de aproape 50 de ani.