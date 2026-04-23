Autoritățile locale au transmis că lucrările fac parte din programul de modernizare a rețelei de termoficare, finanțat inclusiv din fonduri europene, iar respectarea termenelor este esențială pentru evitarea pierderii finanțării.

Unde se oprește apa caldă în București

„Sistări punctuale și temporare ale apei calde, pentru lucrări la reabilitarea sistemului de termoficare. Continuăm lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Am atras fonduri europene și e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanțarea”, a transmis Primăria Capitalei.

Zonele afectate și perioadele lucrărilor

În perioada 27 aprilie – 11 mai, alimentarea cu apă caldă va fi afectată în zone precum Strada Turnu Măgurele, Bulevardul Brâncoveanu, străzile Luică, Reșița, Nițu Vasile, Racovița, Giurgiului, dar și pe Bulevardul Obregia și în zonele adiacente.

Între 4 și 8 mai, întreruperile vor afecta perimetrul format din Strada Sebastian, Calea Rahovei, Strada Malcoci, Ferentari, Petre Ispirescu și Dumbrava Nouă, împreună cu străzile din apropiere. După data de 12 mai, timp de cinci zile, lucrările vor viza alte zone importante din Capitală, inclusiv Bulevardul Nicolae Grigorescu, Bulevardul Basarabia, Șoseaua Iancului, Bulevardul Camil Ressu și Strada Constantin Brâncuși.

Conducte vechi, înlocuite după decenii de utilizare

Potrivit Primăriei, intervențiile sunt necesare pentru înlocuirea conductelor de termoficare vechi de 50–60 de ani, care generează frecvent avarii și pierderi în rețea. Autoritățile subliniază că aceste lucrări sunt esențiale pentru creșterea eficienței sistemului și reducerea problemelor pe termen lung.