Secretul celui mai bun orez. Cum să obții o textură perfectă pentru preparatul tău

Orezul este un aliment de bază în multe bucătării, însă, deși pare ușor de preparat, rezultatul poate fi dezamăgitor dacă nu sunt respectate câteva reguli simple. Textura perfectă, boabe pufoase și separate, ține mai mult de tehnică decât de noroc. Iată ce recomandă specialiștii!

De multe ori, orezul iese prea moale sau prea uscat, însă există câteva trucuri care pot elimina aceste probleme. În primul rând, este recomandat să folosești orez cu bob lung, care se separă mai ușor după gătire. Un pas esențial este spălarea boabelor înainte de preparare, pentru a elimina excesul de amidon, spun specialiștii.

La fel de important este și raportul dintre apă și orez. Pentru orezul alb, proporția ideală este de 1:1, iar pentru cel brun, de 2:1. Fierberea trebuie făcută la foc mic, astfel încât boabele să se gătească uniform și să nu se evapore prea mult lichid.

Un detaliu adesea ignorat poate strica însă rezultatul final: condensul care se formează pe capac și cade înapoi peste orez, făcându-l lipicios. Pentru a evita acest lucru, poți apela la un truc simplu: după ce ai luat orezul de pe foc, așază un prosop de bucătărie curat între oală și capac, apoi lasă-l acoperit timp de aproximativ 10 minute.

Prosopul va absorbi aburul și va împiedica acumularea de apă, păstrând textura aerată a orezului. După acest interval, amestecă ușor cu o furculiță pentru a separa boabele.

Această metodă funcționează nu doar pentru orez simplu, ci și pentru pilaf sau alte preparate similare. Cu câteva ajustări mici și atenție la detalii, orezul poate deveni de fiecare dată o garnitură reușită.

