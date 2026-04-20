Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a 12 inculpați, acuzați de tentativă la omor, loviri și alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Conflict escaladat cu arme periculoase

Anchetatorii au stabilit că incidentul a avut loc pe 12 aprilie, pe fondul unor tensiuni mai vechi între cele două familii vecine. Persoanele implicate s-au înarmat cu cuțite, topoare, șipci de lemn și alte obiecte contondente, după care s-au atacat reciproc.

Agresiunile au fost deosebit de violente, iar unele dintre victime au suferit leziuni grave, care au necesitat îngrijiri medicale și le-au pus viața în pericol.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat mai multe percheziții domiciliare pentru a ridica obiectele folosite în conflict și pentru a aduna probe relevante. Operațiunile au fost desfășurate cu sprijinul IPJ Vaslui.

Inițial, zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au dispus măsuri preventive diferite, în funcție de gradul de implicare.

Decizia instanței

La data de 18 aprilie, judecătorii de la Tribunalul Vaslui au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte dintre inculpați. Alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar.

Cercetările sunt în desfășurare, fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, în colaborare cu Serviciul de Investigații Criminale.