De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, victima, originară din Suceava, se afla în vizită la bunici și ieșise în parc împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, aceasta s-a întâlnit cu o fostă prietenă, de aceeași vârstă, cu care nu mai avea relații de aproximativ un an, pe fondul unor neînțelegeri legate de un băiat.

Întâlnirea dintre cele două a degenerat rapid într-un schimb de replici dure, după ce una dintre adolescente ar fi făcut gesturi provocatoare. Disputa verbală a escaladat într-un conflict fizic, în care a intervenit și o a treia fată.

Agresoarele au tras-o de păr pe victimă și au lovit-o, scena fiind surprinsă de un martor. Imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele sociale, unde au devenit virale.

După incident, fata agresată s-a prezentat la postul de poliție din comună, însoțită de mama sa, și a depus plângere penală. Autoritățile au deschis un dosar pentru loviri și alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs altercația.

De asemenea, victimei i-a fost adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă aceasta și familia sa au ales să nu recurgă la această măsură.