Formațiunea liberală Mișcarea pentru Libertate, condusă de Golob, a câștigat la limită alegerile parlamentare de luna trecută, obținând 29 din cele 90 de mandate. Cu toate acestea, negocierile pentru formarea unei coaliții au eșuat după aproape o lună de discuții.

Robert Golob nu poate forma un guvern și ar putea trece în opoziție

Golob a anunțat că a informat-o pe președinta Nataša Pirc Musar despre decizia de a renunța la tentativa de a forma guvernul și de a trece în opoziție.

În acest context, liderul Partidului Democrat Sloven, Janez Janša, clasat pe locul al doilea cu 28 de mandate, urmează să încerce să construiască o coaliție de dreapta. Recent, partidul său a susținut candidatura liderului formațiunii pro-ruse Resni.ca, Zoran Stevanović, pentru funcția de președinte al parlamentului, gest interpretat ca un posibil semnal al unei alianțe.

Totuși, după consultările cu șefa statului, Janša a admis că nu dispune încă de sprijinul necesar pentru a forma guvernul. El a declarat că partidul său este pregătit pentru orice scenariu politic: formarea guvernului, trecerea în opoziție sau organizarea de alegeri anticipate.

Dacă va reuși să coaguleze o majoritate, Janša, fost premier în trei rânduri și cunoscut pentru pozițiile sale populiste și apropierea de Donald Trump, ar reveni în Consiliul European într-un moment de schimbări la nivelul liderilor UE, pe fondul retragerii anunțate a premierului ungar Viktor Orbán din reuniunile europene.