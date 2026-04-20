"Evident, salutăm afirmațiile domnului Radev, care a câștigat alegerile, precum și pe cele ale altor lideri europeni cu privire la disponibilitatea lor de a rezolva problemele prin dialog", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său de presă zilnic.



Peskov a făcut aceste afirmații după ce a fost întrebat de un reporter despre presupusa panică din Europa din cauza victoriei lui Radev și dacă acesta este un "cal troian" rusesc.



În același timp, Peskov a spus că ar fi prematur să tragă concluzii mai ample despre schimbarea climatului politic general din Europa, având în vedere ceea ce a numit declarațiile obișnuite - pe care le-a descris în trecut drept anti-ruse - emise de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Fostul președinte revine la conducerea țării

Fostul președinte bulgar Rumen Radev, care a promis să pună capăt corupției endemice și instabilității politice ce afectează cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, conform rezultatelor oficiale publicate luni.



Partidul lui Radev, Bulgaria Progresivă, a obținut 44,7% din sufragii, după numărarea a 96,4% din voturile de la alegerile de duminică, fiind astfel aproape de a-și asigura aproximativ 130 din cele 240 de locuri din Parlament.



Această victorie zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară absolută pentru un partid din Bulgaria din 1997 și oferă națiunii balcanice oportunitatea de a forma un guvern stabil după opt runde de alegeri în cinci ani.

"Am depășit apatia", a declarat duminică, în fața susținătorilor săi, Rumen Radev, un fost general și pilot de vânătoare în vârstă de 62 de ani.



Susținător al reluării dialogului cu Moscova, viitorul prim-ministru a afirmat că țara sa "se va strădui să-și continue drumul european, dar, credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de spirit critic și pragmatism".



Înainte de alegeri, el declarase că împărtășește refuzul Ungariei și Slovaciei de a trimite arme Ucrainei, care se află în război împotriva invaziei rusești, argumentând că "nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti".



Însă Radev, care a subliniat în mod constant beneficiile pe care țara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obținut de pe urma UE de la aderarea sa în 2007, a exclus utilizarea dreptului său de veto pentru a bloca deciziile blocului comunitar.

Von der Leyen afirmă că "așteaptă cu nerăbdare să colaboreze" cu Radev

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că "așteaptă cu nerăbdare să colaboreze" cu Rumen Radev, câștigătorul alegerilor parlamentare din Bulgaria, pentru "prosperitatea și securitatea Europei", relatează AFP.



"Bulgaria este un membru important al familiei europene și joacă un rol important în rezolvarea provocărilor noastre comune", a subliniat ea într-o postare pe rețeaua X.



