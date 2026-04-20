Ministerul iranian de Externe a transmis că nu există, în acest moment, o decizie privind participarea la o nouă rundă de negocieri cu Statele Unite.

„În acest moment, în timp ce mă aflu în fața dumneavoastră, nu avem planuri pentru următoarea rundă de negocieri și nu a fost luată nicio decizie în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

Autoritățile de la Teheran nu au oferit detalii suplimentare cu privire la eventuale condiții sau un posibil calendar al discuțiilor.