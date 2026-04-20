Declarația a fost făcută în cadrul unei convorbiri telefonice cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, într-un moment în care regiunea este marcată de tensiuni tot mai mari între marile puteri.

„Libera trecere prin Strâmtoarea Ormuz trebuie menținută pentru a proteja securitatea energetică globală și rutele comerciale internaționale”, a subliniat liderul chinez.

Avertisment: „Fără legea junglei”

În intervenția sa, Xi Jinping a atras atenția asupra riscurilor unei escaladări necontrolate în regiune și a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor actorilor implicați.

„Fără legea junglei”, acesta a fost mesajul transmis de liderul de la Beijing, care a avertizat că orice acțiune unilaterală ar putea destabiliza și mai mult zona. Poziția Chinei vine și ca reacție la blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene, măsură criticată de Beijing drept „periculoasă și iresponsabilă”, în contextul unui armistițiu deja fragil.

Tensiuni în creștere și mișcări în teren

În ciuda avertismentelor, situația din teren rămâne volatilă. Nave sub sancțiuni au continuat să tranziteze strâmtoarea, iar Statele Unite au intervenit direct, interceptând o navă cargo sub pavilion iranian. În același timp, Arabia Saudită încearcă să mențină un echilibru în regiune, fiind implicată în eforturi de dialog și în refacerea infrastructurii energetice afectate de atacuri.

Un semnal de relativă detensionare a venit recent, când peste 20 de nave au reușit să traverseze strâmtoarea într-o singură zi, cel mai ridicat nivel din ultimele săptămâni.

Impact global: energie și economie sub presiune

Criza din Strâmtoarea Ormuz are efecte directe asupra piețelor internaționale. Cotațiile petrolului se mențin în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare militară.