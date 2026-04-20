Potrivit datelor transmise, femeia, născută în 1969, ar fi avut rol în pregătirea unui atac care viza un obiectiv al forțelor de ordine din orașul Piatigorsk, în zona Caucazului.

Planul atacului, potrivit autorităților ruse

FSB susține că dispozitivul urma să fie detonat de un bărbat din Asia Centrală, identificat de autorități ca fiind născut în 1997. Acesta ar fi fost cel care trebuia să declanșeze explozia în apropierea unei instalații aparținând forțelor de securitate. Conform aceleiași surse, femeia ar fi fost implicată în organizarea atacului și ar fi fost instruită de o persoană originară din Asia Centrală, despre care se afirmă că acționa la ordinul Ucrainei.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile ruse susțin că atentatul ar fi fost coordonat din exterior, însă aceste informații nu au fost confirmate independent până în acest moment. Femeia a fost reținută, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și rolul exact al persoanelor implicate.