Un autobuz plin cu oameni a căzut într-o prăpastie, în India. Cel puțin 16 persoane au murit și alte zeci sunt rănite - FOTO&VIDEO

Accident India.
Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 20 au fost rănite, luni dimineață, după ce un autobuz de pasageri s-a prăbușit de pe un deal, în districtul Udhampur din Jammu și Kashmir. Accidentul a avut loc în jurul orei 10:00, în apropiere de satul Kagort, din zona Ramnagar.

Din primele informații, autobuzul ar fi pierdut controlul într-o curbă periculoasă și a căzut în gol, într-o zonă dificil de accesat. Oamenii din zonă au ajuns primii la locul tragediei și au început să scoată victimele din epavă, înainte ca echipele de intervenție să ajungă. Ulterior, polițiștii și echipele de salvare s-au alăturat operațiunii, încercând să recupereze victimele și să transporte răniții la spital.

Autoritățile au confirmat că 16 persoane au fost găsite fără viață, iar alte 20 au fost rănite. Mai mulți dintre răniți sunt în stare gravă.

Ce ajutoare primesc familiile afectate

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat sprijin financiar pentru familiile afectate.

„Sunt îndurerat să aud despre pierderea de vieți omenești din cauza unui accident de autobuz din Udhampur, Jammu și Kashmir. Transmit sincere condoleanțe celor care și-au pierdut cei dragi. Mă rog pentru recuperarea rapidă a răniților. O sumă ex gratia de 2 lakh rupii din partea PMNRF va fi acordată rudelor apropiate ale fiecăruia dintre cei care și-au pierdut viața în tragicul accident”, a transmis politicianul.

Autoritățile au precizat că și persoanele rănite vor primi ajutor financiar, în valoare de 50.000 de rupii. Ministrul Uniunii, Jitendra Singh, a anunțat că a luat legătura cu autoritățile locale imediat după accident și că operațiunea de salvare a fost declanșată rapid. De asemenea, pentru cazurile grave se ia în calcul transportul cu elicopterul către spitale. Cauza accidentului nu a fost stabilită până în acest moment, iar autoritățile spun că ancheta este în curs, conform presei internaționale.