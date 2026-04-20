Din primele informații, autobuzul ar fi pierdut controlul într-o curbă periculoasă și a căzut în gol, într-o zonă dificil de accesat. Oamenii din zonă au ajuns primii la locul tragediei și au început să scoată victimele din epavă, înainte ca echipele de intervenție să ajungă. Ulterior, polițiștii și echipele de salvare s-au alăturat operațiunii, încercând să recupereze victimele și să transporte răniții la spital.

Accident grav in india: 16 oameni au murit

Autoritățile au confirmat că 16 persoane au fost găsite fără viață, iar alte 20 au fost rănite. Mai mulți dintre răniți sunt în stare gravă.

Tragedy in J&K: 10–15 Dead in Udhampur Bus Crash

💀 10–15 people confirmed dead (numbers may rise as reports update)

🚑 Many others injured, several in critical condition

📍 Accident occurred near Kanote/Kagote village on a hilly route

🚌 Bus was… pic.twitter.com/HHzkSavrWO April 20, 2026

Ce ajutoare primesc familiile afectate

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat sprijin financiar pentru familiile afectate.

„Sunt îndurerat să aud despre pierderea de vieți omenești din cauza unui accident de autobuz din Udhampur, Jammu și Kashmir. Transmit sincere condoleanțe celor care și-au pierdut cei dragi. Mă rog pentru recuperarea rapidă a răniților. O sumă ex gratia de 2 lakh rupii din partea PMNRF va fi acordată rudelor apropiate ale fiecăruia dintre cei care și-au pierdut viața în tragicul accident”, a transmis politicianul.

Udhampur, Jammu & Kashmir - A tragic road accident occurred when a passenger bus turned turtle in the Khagot area of Ramnagar in Udhampur district. The bus was travelling on the Ramnagar-Udhampur highway when the driver reportedly lost control, causing the vehicle to skid off the…

Autoritățile au precizat că și persoanele rănite vor primi ajutor financiar, în valoare de 50.000 de rupii. Ministrul Uniunii, Jitendra Singh, a anunțat că a luat legătura cu autoritățile locale imediat după accident și că operațiunea de salvare a fost declanșată rapid. De asemenea, pentru cazurile grave se ia în calcul transportul cu elicopterul către spitale. Cauza accidentului nu a fost stabilită până în acest moment, iar autoritățile spun că ancheta este în curs, conform presei internaționale.