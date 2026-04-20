Social-democrații au stabilit deja varianta finală a întrebării, care va apărea pe buletinele de vot.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni, cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”

Un vot cu miză majoră în partid

Aceasta este întrebarea la care vor răspunde peste 5.000 de membri PSD, într-un vot intern cu miză ridicată. Practic, social-democrații sunt chemați să decidă dacă îi retrag sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Semnalele din ultimele zile au fost, însă, destul de clare. Lideri PSD din întreaga țară au transmis că nu își mai doresc continuarea guvernării în actuala formulă, mai ales nu cu același prim-ministru.

Ce urmează după vot

Rezultatul votului de astăzi va cântări decisiv. În funcție de decizie, ar putea urma un ultimatum de 72 de ore pentru premierul Ilie Bolojan.